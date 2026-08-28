Shaya Βιογραφικό

Η Μαριάννα Χάνσεν, ευρύτερα γνωστή στο ελληνικό κοινό με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Shaya, αποτελεί μία από τις πιο ξεχωριστές και δυναμικές φωνές της εγχώριας pop και dance σκηνής. Γεννημένη στην Κοπεγχάγη της Δανίας, φέρει ένα πλούσιο πολυπολιτισμικό υπόβαθρο, καθώς ο πατέρας της κατάγεται από τη Δανία και η μητέρα της από τη Γουιάνα. Η παιδική της ηλικία συνοδεύτηκε από μετακινήσεις, οι οποίες σφυρηλάτησαν την προσαρμοστικότητά της και την κοσμοπολίτικη οπτική της. Σε μικρή ηλικία, μετά το διαζύγιο των γονιών της, μετακόμισε με τη μητέρα της στη Σουηδία, ενώ λίγα χρόνια αργότερα οι δυο τους εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη. Εκεί πέρασε τα εφηβικά της χρόνια, προτού πάρει την απόφαση να μετακομίσει αυτόνομα στην Καβάλα, κάνοντας τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα ως τραγουδίστρια σε τοπικά νυχτερινά κέντρα, αναδεικνύοντας από νωρίς το έμφυτο ταλέντο της. Λίγο καιρό μετά, η Shaya κάνει το παρθενικό της δισκογραφικό βήμα ως σόλο καλλιτέχνις, κυκλοφορώντας το κομμάτι «Ελευθερώστε με». Εργάστηκε εντατικά στα stages της Θεσσαλονίκης, χρονιά που έμελλε να αλλάξει ριζικά τη ζωή της. Παρακινούμενη από φιλικά πρόσωπα, κατέβηκε στην Αθήνα για να συμμετάσχει στο τηλεοπτικό σόου ταλέντων «Popstars». Το άστρο της έλαμψε αμέσως, εξασφαλίζοντας την πρωτιά και μια θέση στο θρυλικό γυναικείο συγκρότημα Hi-5. Το γκρουπ γνώρισε σαρωτική επιτυχία, κυκλοφορώντας επιτυχημένα άλμπουμ σε σύντομο χρονικό διάστημα και γεμίζοντας στάδια σε όλη τη χώρα. Μετά τη λήξη του συμβολαίου τους και την κοινή απόφαση διάλυσης του συγκροτήματος, η ερμηνεύτρια χάραξε τη δική της, απόλυτα επιτυχημένη σόλο πορεία. Αργότερα, επιλέχθηκε να ερμηνεύσει μαζί με τον Κώστα Μαρτάκη την ελληνική εκδοχή του soundtrack για τη διεθνή κινηματογραφική επιτυχία «High School Musical». Η καριέρα της απογειώθηκε μέσα από εμβληματικές συνεργασίες. Ένωσε τις δυνάμεις της με τους Stavento στο απόλυτο hit «Πριν σε γνωρίσω», ενώ την ίδια περίοδο συνεργάστηκε με τον ράπερ Stereo Mike στο «Εσύ και Εγώ». Η δισκογραφία της περιλαμβάνει μια σειρά από αγγλόφωνα και ελληνόφωνα hits, τα οποία κυριάρχησαν στα charts και τα ραδιόφωνα, όπως τα «Angels on My Shoulder», «Heaven», «Lost Without You», «Rest in Pieces», «Stronger» και «This Is Not a Love Song». Παράλληλα, κομμάτια όπως το «Mazi ke makria», το «2Night», το «Imaginary Lady» και τα εντυπωσιακά remixes του «Feel» απέδειξαν την ικανότητά της να ελίσσεται μουσικά ανάμεσα στην καθαρόαιμη pop, την R&B και την electro-dance μουσική, χτίζοντας μια στέρεη κληρονομιά. Επιπρόσθετα, άφησε το δικό της στίγμα στον διαγωνισμό Eurosong, διεκδικώντας την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision με το ανεβαστικό κομμάτι «Sunshine», μαγνητίζοντας το κοινό με τη σκηνική της παρουσία. Μέσα σε αυτή την εντυπωσιακή διαδρομή, οι τηλεοπτικές οθόνες και τα μεγάλα stages της χώρας έγιναν το δεύτερο σπίτι της, με την αδιάλειπτη υποστήριξη του μεγαλύτερου μουσικού δικτύου της Ελλάδας να καταγράφεται σε κάθε σημαντικό βήμα. Από την πρώτη στιγμή, οι κάμερες κατέγραψαν την εξέλιξή της μέσα από αμέτρητες συνεντεύξεις και εμφανίσεις σε εκπομπές όπως το ΟΚ@night με τον Θέμη Γεωργαντά, το Breaking Mad, το Loca Report και τη σειρά συνεντεύξεων στο MAD Ques, όπου αποκάλυπτε πτυχές του χαρακτήρα της, τα επαγγελματικά της σχέδια, αλλά και τις απαντήσεις της σε χιουμοριστικές προκλήσεις του σταθμού. Η υποστήριξη κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια του Eurosong, με ειδικά αφιερώματα, Vlogs όπως το “Eurovision TAG” και συνεχή κάλυψη των προβών και της live ερμηνείας του «Sunshine». Εξέχουσα θέση σε αυτό το πολύχρονο ταξίδι κατέχουν τα Mad Day Live events στο Metropolis, όπου το κοινό απολάμβανε ζωντανά τη μαγεία της φωνής της, συχνά στο πλευρό στενών συνεργατών όπως ο Mark Angelo και πολλοί άλλοι. Οι εμφανίσεις της στον θεσμό των Mad Video Music Awards άφησαν εποχή, αναδεικνύοντας τη μοναδική της ικανότητα να απογειώνει τις ζωντανές ερμηνείες. Μοιράστηκε τη σκηνή με την Ελένη Τσαλιγοπούλου και τον Stereo Mike στο εκρηκτικό mashup «Pump It / Μισιρλού», ενώ αργότερα έβαλε φωτιά στο στάδιο με τους HouseTwins και τους SlickBeats στο καλοκαιρινό anthem «Summer Is All Around». Η ενέργειά της ξεχείλιζε όταν συνέπραξε με την Ήβη Αδάμου και τον Anise K στο πολυαγαπημένο «Walking On Air», ενώ επέστρεψε δυναμικά στη σκηνή των βραβείων ερμηνεύοντας το «Summer / Ξέρω Τι Ζητάω» μαζί με τους The Players, τους Kings και την Εμμανουέλα. Δεν έλειψε και από την εντυπωσιακή επετειακή συναυλία του θεσμού. Εξίσου καθηλωτική ήταν η παρουσία της στο MadWalk by Aperol Spritz, όπου, πλαισιωμένη από τη Μαρία Αντωνά και την Courtney, ερμήνευσε το «All Right», παντρεύοντας ιδανικά την υψηλή ραπτική με τη μουσική, όπως ακριβώς έκανε και σε προγενέστερες εμφανίσεις της στον ίδιο θεσμό με τους OtherView, αποδεικνύοντας περίτρανα πως παραμένει ένα γνήσιο fashion και music icon.