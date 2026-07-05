Άλμπουμ

H MASKA

Sicario

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
    INTRO
    ΕΥΧΗ
    ΙΣΟΣ
    ΘΑΛΑΣΣΑ
    ΧΟΡΟΣ
    ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ
    ΓΡΑΜΜΑ
    ΠΕΣ ΜΟΥ
    ΤΑΞΙΔΙ
    ΜΗ ΣΤΑΜΑΤΑΣ
    EUPHORIA
    ΘΗ ΜΟΥ
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