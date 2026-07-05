Άλμπουμ

XOROS

Sicario

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
    ΧΟΡΟΣ
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2025
Χώρα του Ποτέ
2025
XWRA TOU POTE
2025
ΕΜΜΟΝΗ ΙΔΕΑ
2025
Φωτιά
2025
FWTIA
2024
Αυτός