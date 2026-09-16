Άλμπουμ

Kati Mas Enonei

Skive

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
    Κάτι Μας Ενώνει
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Ξανθιά κοπέλα ξαπλωμένη στο γρασίδι κρατώντας αντικείμενα
2026
Birthday Track
Ψηφιακό κολάζ με τον τίτλο Geekers Tweakers και επαναλαμβανόμενες φιγούρες ανδρών
2026
GEEKERS TWEAKERS
Δύο νεαροί άνδρες με εναλλακτικό στυλ και καπέλα καπνίζουν σε εξωτερικό χώρο τη νύχτα.
2025
XSKKKKM
Κολάζ ψηφιακής τέχνης αισθητικής Y2K με τη λέξη GLITCH και ρετρό γραφικά στοιχεία διαδικτύου
2025
Glitch
Εξώφυλλο άλμπουμ με έντονα φούξια γραφικά και τίτλο PSB Pandora σε μαύρο φόντο.
2025
PSB
2025
Better L8 Than Never 3