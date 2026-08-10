Άλμπουμ

13.000 Meres

Σωκράτης Μάλαμας

Κυκλοφόρησε το 2007
Λίστα Τραγουδιών
    Της Νύχτας Τα Παράπονα
    Πετάω πέτρες
    Contrapunto
    Έρωτες
    Σκαλοπάτια
    Της Αγκαλιάς Η Ξενιτιά
    Δρόμο Άλλαξε Ο Αέρας
    Το Νησί Των Πειρατών
    13.000 Μέρες
    Συνήθεια Δίχτυ
    Η Ξεχασμένη Μου Ζωή
    Δεκέμβρης 1903
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