Σωκράτης Μάλαμας Βιογραφικό

Ο Σωκράτης Μάλαμας αποτελεί αδιαμφισβήτητα ένα από τα πιο βαριά ονόματα και, ίσως, το πιο χαρακτηριστικό και αυθεντικό κεφάλαιο της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής. Πρόκειται για έναν τραγουδοποιό και ερμηνευτή που κατάφερε, μέσα από την απόλυτη αφοσίωση στην τέχνη του και τη συνειδητή αποφυγή κάθε είδους περιττής δημοσιότητας, να χτίσει έναν πραγματικό μύθο γύρω από το όνομά του. Γεννήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 1957 στη Συκιά της Χαλκιδικής, έναν τόπο που φέρει βαθιά μέσα του τον αέρα της Μακεδονίας. Σύντομα, ωστόσο, οι συνθήκες τον ανάγκασαν να αποχωριστεί την πατρίδα του. Λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων των γονέων του, βρέθηκε να ζει στη Στουτγκάρδη της Γερμανίας, όπου και παρέμεινε μέχρι τα εφηβικά του χρόνια.

Η επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη σήμανε ταυτόχρονα και την αρχή της βαθύτερης επαφής του με τον κόσμο της μουσικής. Το πρώτο του καλλιτεχνικό ερέθισμα ήρθε μέσα από ένα μπουζούκι που του έκανε δώρο ο πατέρας του, αλλά η κιθάρα ήταν το όργανο που τελικά θα καθόριζε οριστικά την πορεία του. Στα δεκατρία του χρόνια αγόρασε την πρώτη του κιθάρα ως επιβράβευση για τις καλές του επιδόσεις στο σχολείο, ενώ στα δεκαεφτά του ξεκίνησε πλέον μαθήματα στο Μακεδονικό Ωδείο Θεσσαλονίκης. Η δίψα του για μουσική γνώση τον οδήγησε και πάλι στη Γερμανία μετά την αποφοίτησή του από το Λύκειο, προκειμένου να παρακολουθήσει μαθήματα στο Ωδείο της Στουτγκάρδης. Ωστόσο, οι δυσκολίες της ζωής και η εσωτερική του αναζήτηση τον έφεραν οριστικά πίσω στην Ελλάδα.

Επιστρέφοντας, αποφάσισε να συνεχίσει τις σπουδές του στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών, όπου είχε την τύχη να μαθητεύσει δίπλα σε σπουδαίους δασκάλους της κλασικής κιθάρας, όπως ο Βαγγέλης Ασημακόπουλος και ο Νότης Μαυρουδής. Η επαγγελματική του σταδιοδρομία ξεκίνησε στα 23 του χρόνια, περίοδο κατά την οποία εργαζόταν ως δάσκαλος κιθάρας, ενώ παράλληλα έβγαζε τα προς το ζην τραγουδώντας σε διάφορα λαϊκά μαγαζιά. Η απόλυτα καθοριστική στιγμή στην καριέρα του ήρθε όταν εντάχθηκε ως κιθαρίστας στην ορχήστρα του αείμνηστου Νίκου Παπάζογλου. Ο Παπάζογλου διέκρινε αμέσως το σπάνιο ταλέντο του στη δημιουργία τραγουδιών και τον παρακίνησε ένθερμα να ακολουθήσει τον δικό του, προσωπικό δρόμο στη δισκογραφία.

Η πορεία του από εκεί και πέρα είναι γεμάτη από διαχρονικά τραγούδια που έχουν αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα τους στην ελληνική μουσική. Με έναν ήχο που παντρεύει αριστοτεχνικά το λαϊκό, το ρεμπέτικο, το ροκ και το έντεχνο, ο Μάλαμας δημιούργησε ένα εντελώς προσωπικό, δωρικό ύφος. Μέσα από κομμάτια όπως τα «Γυναίκα με βροχή», «Αδέσποτη ζωή», «Τόσα τραγούδια» και «Όταν λείπεις», άγγιξε τις ψυχές χιλιάδων ακροατών. Η πλούσια δισκογραφία του περιλαμβάνει διαμάντια όπως τα «Είμ’ ένα άστρο», «Άλλοθι», «Είμ’ ένας μόνο», «Η γυναίκα απ’ την Τυφλίδα» και το «Ένα παιδί». Τραγούδια όπως το «Ανίκητος», το «Με τα χρόνια», το «Παράσημο», η «Ένωση», το «Απ’ το ποτάμι ως τη θάλασσα» και το «Άστρο», αναδεικνύουν τη βαθιά ποιητική του φλέβα.

Η προσωπική του ζωή παρέμεινε πάντα μακριά από τα εκτυφλωτικά φώτα της δημοσιότητας. Επιλέγοντας την ηρεμία της φύσης, ζει συχνά μακριά από το κλεινόν άστυ, γεγονός που τροφοδοτεί αδιάκοπα την έμπνευσή του. Η κληρονομιά που αφήνει είναι ήδη τεράστια, με τις καλοκαιρινές του συναυλίες να αποτελούν εμπειρίες μυσταγωγίας. Παράλληλα, μέσα από την ειδησεογραφία του mad.gr, το κοινό έχει την ευκαιρία να μαθαίνει νέα από τον ευρύτερο καλλιτεχνικό του κύκλο, όπως συνέβη με το άρθρο: «Ήμουν πολύ τυχερή» : Η εξομολόγηση της Ιουλίας Καραπατάκη για την καριέρα της. Ο Σωκράτης Μάλαμας παραμένει ένας καλλιτέχνης που δεν συμβιβάστηκε ποτέ με τις επιταγές της εμπορικότητας, πορευόμενος πάντα με γνώμονα την αλήθεια του.