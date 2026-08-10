Άλμπουμ

Aspromavres Istories

Σωκράτης Μάλαμας

Κυκλοφόρησε το 2008
Λίστα Τραγουδιών
    Καρφί – Σαν Κάτι Να Σε Καίει
    Όλα Τ’ Αρνιέμαι
    Παίρνω Τους Δρόμους
    Πίνω – Πληρώνω Για Το Χθες
    Λάσπες
    Ανάσα Βιαστικές
    Stella
    Πάντα Μυστικά
    Διεκδικώ Σκληρά
    Έχω 40 Πυρετό
    Καληνύχτα
    Δύο και άλλα δύο βήματα
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