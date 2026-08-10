Exo (Zontani Ihografisi)

Το Τραγούδι Του Μεθυσμένου – Λάιβ

O Magos – Live

Ο Κήπος – Λάιβ

Stella – Live

Της Σιωπής – Live

Όλα Ζουν Αν Τα Θυμάσαι – Live

Της Αγκαλιάς Η Ξενιτιά – Λάιβ

Πουλιά Σε Δέντρο Αρχοντικό – Live

Του Χρόνου Τα Σκυλιά – Live

Άσε Τα Ψέματα – Live

Γυναίκα – Λάιβ

Της Άρτας Το Γεφύρι – Λάιβ

Η Σκιά – Λάιβ

Νεράιδα – Λάιβ

Τα Παιδιά Μες Στην Πλατεία – Live

Fylla Alkalika – Live

Έπιασε Βροχή – Live

Taa Xotika – Live

Χίλια Πρόσωπα – Λάιβ

Να Βάλω Τα Μεταξωτά – Λάιβ

Παίρνω Τους Δρόμους – Live

Για Την Ελλάδα – Λάιβ

Πετάω Πέτρες – Live

Τα Διόδια – Λάιβ

Ποντίκια Στην Αγορά – Λάιβ

Τσιγάρο Ατελείωτο – Live

Mantis – Live

Laspes – Live

Πριγκίπισσα – Live

Arachni – Live

Diafanos – Live

Ta Pagia – Live

To Gramma – Live

Δώρο Του Κόσμου – Λάιβ

Είναι Σκοτάδι – Λάιβ

Μια Βόλτα Στα Βαθιά – Live

Το Μετάξι – Λάιβ

Δρόμο Άλλαξε Ο Αέρας – Live

Thiasos – Live

Teiresias – Live

Hameno Rouho – Live

Prosopa – Live

Kalimera – Live

Λένη – Λάιβ

Τίποτα Δε Χάθηκε – Live

Ανήσυχες Μέρες – Λάιβ

Eftiheis, Lypimenoi Kai Potes – Live

Στην Αμερική – Live

Καληνύχτα – Live

Ο Δεκέμβρης Του 1903 – Live