Άλμπουμ

Exo (Zontani Ihografisi)

Σωκράτης Μάλαμας

Κυκλοφόρησε το 2010
Λίστα Τραγουδιών
    Το Τραγούδι Του Μεθυσμένου – Λάιβ
    O Magos – Live
    Ο Κήπος – Λάιβ
    Stella – Live
    Της Σιωπής – Live
    Όλα Ζουν Αν Τα Θυμάσαι – Live
    Της Αγκαλιάς Η Ξενιτιά – Λάιβ
    Πουλιά Σε Δέντρο Αρχοντικό – Live
    Του Χρόνου Τα Σκυλιά – Live
    Άσε Τα Ψέματα – Live
    Γυναίκα – Λάιβ
    Της Άρτας Το Γεφύρι – Λάιβ
    Η Σκιά – Λάιβ
    Νεράιδα – Λάιβ
    Τα Παιδιά Μες Στην Πλατεία – Live
    Fylla Alkalika – Live
    Έπιασε Βροχή – Live
    Taa Xotika – Live
    Χίλια Πρόσωπα – Λάιβ
    Να Βάλω Τα Μεταξωτά – Λάιβ
    Παίρνω Τους Δρόμους – Live
    Για Την Ελλάδα – Λάιβ
    Πετάω Πέτρες – Live
    Τα Διόδια – Λάιβ
    Ποντίκια Στην Αγορά – Λάιβ
    Τσιγάρο Ατελείωτο – Live
    Mantis – Live
    Laspes – Live
    Πριγκίπισσα – Live
    Arachni – Live
    Diafanos – Live
    Ta Pagia – Live
    To Gramma – Live
    Δώρο Του Κόσμου – Λάιβ
    Είναι Σκοτάδι – Λάιβ
    Μια Βόλτα Στα Βαθιά – Live
    Το Μετάξι – Λάιβ
    Δρόμο Άλλαξε Ο Αέρας – Live
    Thiasos – Live
    Teiresias – Live
    Hameno Rouho – Live
    Prosopa – Live
    Kalimera – Live
    Λένη – Λάιβ
    Τίποτα Δε Χάθηκε – Live
    Ανήσυχες Μέρες – Λάιβ
    Eftiheis, Lypimenoi Kai Potes – Live
    Στην Αμερική – Live
    Καληνύχτα – Live
    Ο Δεκέμβρης Του 1903 – Live
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