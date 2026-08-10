Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2010
Exo (Zontani Ihografisi)
Σωκράτης Μάλαμας
Κυκλοφόρησε το 2010
Λίστα Τραγουδιών
Το Τραγούδι Του Μεθυσμένου – Λάιβ
O Magos – Live
Ο Κήπος – Λάιβ
Stella – Live
Της Σιωπής – Live
Όλα Ζουν Αν Τα Θυμάσαι – Live
Της Αγκαλιάς Η Ξενιτιά – Λάιβ
Πουλιά Σε Δέντρο Αρχοντικό – Live
Του Χρόνου Τα Σκυλιά – Live
Άσε Τα Ψέματα – Live
Γυναίκα – Λάιβ
Της Άρτας Το Γεφύρι – Λάιβ
Η Σκιά – Λάιβ
Νεράιδα – Λάιβ
Τα Παιδιά Μες Στην Πλατεία – Live
Fylla Alkalika – Live
Έπιασε Βροχή – Live
Taa Xotika – Live
Χίλια Πρόσωπα – Λάιβ
Να Βάλω Τα Μεταξωτά – Λάιβ
Παίρνω Τους Δρόμους – Live
Για Την Ελλάδα – Λάιβ
Πετάω Πέτρες – Live
Τα Διόδια – Λάιβ
Ποντίκια Στην Αγορά – Λάιβ
Τσιγάρο Ατελείωτο – Live
Mantis – Live
Laspes – Live
Πριγκίπισσα – Live
Arachni – Live
Diafanos – Live
Ta Pagia – Live
To Gramma – Live
Δώρο Του Κόσμου – Λάιβ
Είναι Σκοτάδι – Λάιβ
Μια Βόλτα Στα Βαθιά – Live
Το Μετάξι – Λάιβ
Δρόμο Άλλαξε Ο Αέρας – Live
Thiasos – Live
Teiresias – Live
Hameno Rouho – Live
Prosopa – Live
Kalimera – Live
Λένη – Λάιβ
Τίποτα Δε Χάθηκε – Live
Ανήσυχες Μέρες – Λάιβ
Eftiheis, Lypimenoi Kai Potes – Live
Στην Αμερική – Live
Καληνύχτα – Live
Ο Δεκέμβρης Του 1903 – Live