Άλμπουμ

I Milopetres Tou Hronou

Σωκράτης Μάλαμας

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
    Περάσαν Χρόνια Εκατό
    Οι Μηλόπετρες του Χρόνου
    Προσπιούδε Η Συμμαχή
    Διπλός Σεβδάς
    Διο Ματάκια
    Για Της Προσφυγιάς Το Δρόμο
    Όσα λέει η Διδώ
    Αλικαρνασσός (Σπίρτο Ρίξαν)
    Απ’ Της Μαστίχας Το Νησί
    Κάτω Από Το Πήλιο
    Μες’ Την Κάτω Παναγιά
    Βόλι
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