Άλμπουμ

Nikos Xydakis – Sokratis Malamas

Σωκράτης Μάλαμας

Κυκλοφόρησε το 2008
Λίστα Τραγουδιών
    Το Φαρμάκι
    Να Ξημερώνει Μια Μέρα
    Στου Ντουραμπέι
    Τρεις Καφέδες
    Ο Μόνος
    Όποιος Φεύγει
    Νέρων
    Ορχηστρικό – Instrumental
    Αέρας Της Αγάπης
    Ο Πέτρος
    Αλμπάτρος
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