Άλμπουμ

O Erotas Stin Poli Me Mia Kithara

Σωκράτης Μάλαμας

Κυκλοφόρησε το 2009
Λίστα Τραγουδιών
    Ο Έρωτας Στην Πόλη
    Νυχτερινό
    Τα Παπούτσια Της Μαίρης
    Αφού Δε Μ’ Αγαπάς
    Χαμένη Αλίκη
    Φεύγω
    Και Χάνεσαι
    Το Καράβι Φεύγει Τα Μεσάνυχτα
    Ταχυδρόμος Της Νύχτας
    Φολιές Ερώτων
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