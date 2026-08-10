Άλμπουμ

O Hartis

Σωκράτης Μάλαμας

Κυκλοφόρησε το 2014
Λίστα Τραγουδιών
    Το Όνομα Μου Είναι Δρόμος
    Του Κόσμου Τ’ Ακριβά
    Ο Χάρτης
    Φορτηγό
    Μόνο Τα Τσιγάρα
    Ιρινικος
    Η Παρέλασις
    Σ’ Αγαπάω Και Σκορπάω
    Όρκος
    Τρικυμία
    Εξομολόγηση
    Είναι Νωρίς Ακόμα
    Το Τραγούδι Του Άλκη – Στον Άλκη Αλκαίο
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