Άλμπουμ

Paramythia

Σωκράτης Μάλαμας

Κυκλοφόρησε το 2009
Λίστα Τραγουδιών
    Μια Βόλτα Στα Βαθιά
    Πάμε Να Φύγουμε
    Κυνηγάω Τη Σκιά Μου
    Ζητιάνος Πάρα
    Αράχνη
    Μονόλογος Τρελού
    Κίρκη
    Ο Καιρός
    Κανένας Δεν Ξέρει
    Με Πνίγεις
    Ποντίκια Στην Αγορά
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