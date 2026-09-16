Άλμπουμ

Skorpao

Σωκράτης Μάλαμας

Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
    Είναι Μέρες Που Φοβάμαι
    Σκορπάω
    Τα Παράσιτα
    Δε Θα Το Μάθεις Ποτέ
    Θα Περάσουνε Οι Μέρες
    Οποιος Κάνει Πως Δεν Ξέρει
    Τι Σημαίνει Πως Υπάρχω
    Το Αμάξι
    Ήθελα Να ‘χω Δύο Ζωές
    Αδαμίβι
    Το Μπάνιο
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