Άλμπουμ

To Adeio Domatio

Σωκράτης Μάλαμας

Κυκλοφόρησε το 2007
Λίστα Τραγουδιών
    Μάντις
    Το Όνειρο
    Πρόσωπα
    Παιχνίδι Με Τα Μαύρα
    Ζωγράφος
    Άδειο Δωμάτιο
    Γυναίκα
    Ο Μάγος
    Άρρητο
    Σπηλιά Του Δράκου
    Στάχτη
    Θίασος
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