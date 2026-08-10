Άλμπουμ

To Adio Domatio – Afigisi II

Σωκράτης Μάλαμας

Κυκλοφόρησε το 2014
Λίστα Τραγουδιών
    Άρρητο
    Ο Μάγος
    Γυναίκα
    Το Όνειρο
    Σπηλιά Του Δράκου
    Πρόσωπα
    Θίασος
    Madis
    Άντιο Δωμάτιο
    Ζωγράφος
    Παιχνίδι Με Τα Μαύρα
    Στάχτη
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2026
Parapompi
2026
Thrypsala
2026
8
2026
Ximaira
2025
Archangelos
2025
Efimera