Άλμπουμ

FIFA STREET

Solmeister

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Ronaldinho Gaúcho
    George Best
    Pablo Garcia
    Adriano
    ZIZOU
    Balotelli
    CR7
    Beckham
    Nazário de Lima
    Diego Armando
    Raul
    Σούρμπης (Bonus Track)
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Παρωδία εξωφύλλου περιοδικού με δύο άνδρες σε στυλ δεκαετίας του 2000 και έντονα γραφικά.
2026
Tony Hawk’s Pro Skater 3
Ασπρόμαυρο κοντινό πλάνο ματιού με έντονη σκίαση και την επιγραφή ΝΥΧΙΕΣ
2026
Νύχτες
Ασπρόμαυρη σιλουέτα παιδιού μπροστά από έντονο φωτεινό ορθογώνιο πλαίσιο
2026
Χρονομηχανή
Ασπρόμαυρη φωτογραφία νυχτερινού τοπίου με αστραπή και επιγραφή SOLMEISTER
2025
Το Μέρος Που Οι Άγγελοι Πέφτουν
2025
2 FAST 2 FURIOUS
Ομάδα νέων ποζάρει χαμογελαστή δίπλα σε πίτα με το λογότυπο American Pie
2025
Αμερικανική Πίτα