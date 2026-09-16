Άλμπουμ

2 FAST 2 FURIOUS

Solmeister

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
    ΕΚΑΒ
    ΣΕΣΙ
    STEVIE WONDER
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Παρωδία εξωφύλλου περιοδικού με δύο άνδρες σε στυλ δεκαετίας του 2000 και έντονα γραφικά.
2026
Tony Hawk’s Pro Skater 3
Ασπρόμαυρο κοντινό πλάνο ματιού με έντονη σκίαση και την επιγραφή ΝΥΧΙΕΣ
2026
Νύχτες
Ασπρόμαυρη σιλουέτα παιδιού μπροστά από έντονο φωτεινό ορθογώνιο πλαίσιο
2026
Χρονομηχανή
Ασπρόμαυρη φωτογραφία νυχτερινού τοπίου με αστραπή και επιγραφή SOLMEISTER
2025
Το Μέρος Που Οι Άγγελοι Πέφτουν
Ομάδα νέων ποζάρει χαμογελαστή δίπλα σε πίτα με το λογότυπο American Pie
2025
Αμερικανική Πίτα
Κοντινό πορτρέτο νεαρής γυναίκας με έντονο φωτισμό σε στυλ εξωφύλλου άλμπουμ.
2025
Magdalena