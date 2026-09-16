[Intro]

Λιώνω τα λάστιχα στο Σέσι

[Pre-Chorus]

Λιώνω τα λάστιχα στο Σέσι

Αφού δεν ψήνεται για σχέση

Κάνω ωχτάρια, είμαι φέσι

Θεέ μου, φύλα, have mercy

Έβγαλα πιο πολλά από πέρσι

Κουνιέται, βρυχάται σαν Merce

Λιώνω τα λάστιχα στο Σέσι

Λιώνω τα λάστιχα στο

[Chorus]

Λιώνω τα λάστιχα στο Σέσι

Αφού δεν ψήνεται για σχέση

Κάνω ωχτάρια, είμαι φέσι

Θεέ μου, φύλα, have mercy

Έβγαλα πιο πολλά από πέρσι

Κουνιέται, βρυχάται σαν Merce

Λιώνω τα λάστιχα στο Σέσι

Λιώνω τα λάστιχα στο Σέσι

[Post-Chorus]

Κλείσε, σε παίρνω μετά, πάω με 230

Πορτοκαλί συννεφιά, ξημερώνει πάνω απ' την Αλεξάνδρας

Σούζα μπροστά στη ΓΑΔΑ, ο bro μου το πάει λαμπάδα

Σαν εσένα δεν είναι καμιά, μου 'χεις μουδιάσει τα πάντα

[Verse]

Κάνω αναπάντητες κλήσεις, μα εσύ δε θες να μιλήσεις

Μπλόκαρες τις αποκρύψεις, μπήκες σε λειτουργία πτήσης

Το πατάω στην Αλίμου-Καρέα, λες και βλέπω σκακιέρα σημαία

Πάω με 200 στη ΛΕΑ, αφήνω απλήρωτες κλήσεις

Δε σου φταίει το timing, baby, εγώ σε θέλω στο πλάι μου, baby

Να 'σαι η ride or die μου, baby, forever like diamonds, baby

Αλλά με φάγαν οι δρόμοι, ταχυπαλμία στο τιμόνι (Τουτ-τουτ)

Είναι η μία, είναι η μόνη, αλλά το τηλ δεν σηκώνει (Ποτέ)

[Pre-Chorus]

Λιώνω τα λάστιχα στο Σέσι

Αφού δεν ψήνεται για σχέση

Κάνω ωχτάρια, είμαι φέσι

Θεέ μου, φύλα, have mercy

Έβγαλα πιο πολλά από πέρσι

Κουνιέται, βρυχάται σαν Merce

Λιώνω τα λάστιχα στο Σέσι

Λιώνω τα λάστιχα στο

[Chorus]

Λιώνω τα λάστιχα στο Σέσι

Αφού δεν ψήνεται για σχέση

Κάνω ωχτάρια, είμαι φέσι

Θεέ μου, φύλα, have mercy

Έβγαλα πιο πολλά από πέρσι

Κουνιέται, βρυχάται σαν Merce

Λιώνω τα λάστιχα στο Σέσι

Λιώνω τα λάστιχα στο Σέσι

[Post-Chorus]

Κλείσε, σε παίρνω μετά, πάω με 230

Πορτοκαλί συννεφιά, ξημερώνει πάνω απ' την Αλεξάνδρας

Σούζα μπροστά στη ΓΑΔΑ, ο bro μου το πάει λαμπάδα

Σαν εσένα δεν είναι καμιά, μου 'χεις μουδιάσει τα πάντα