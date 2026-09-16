ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

[Intro: dPans]

Δεν ξέρω τι είναι κόκκινο, δεν σταματώ

Ανοίγω το ραδιόφωνο να ξεχαστώ

Απόψε βράδυ πίνω κι οδηγώ

Για κάθε βράδυ που δεν είσαι εδώ

[Chorus: dPans]

Ήπια χάπια αϋπνίας

Είμαι ξύπνιος μετά βίας

Με κυνηγάνε δύο ΔΙΑΣ

Πειραιώς και Κηφισίας

[Verse 1: Sourbis]

Ο πόνος που νιώθω αβάσταχτος

Καθώς πίσω μου σκίζεται η άσφαλτος

Οδηγώ ανασγαλής κι ανασφάλιστος

Είμαι τύφλα με ένα κεφάλι

Τόσο μπουρδέλο και είμαι παράλογος

Αφού ο τελευταίος μας διάλογος

Με άφησε με μία πίκρα

Που ξέρω πως δε θα τη σβήσει ούτε ο θάνατος

GTA, πέντε αστέρια, στην Ηρακλείου, στα τρία αστέρια

Στο Mont Parnes, στα νταλαβέρια

Dealers κόβουν σαν νυστέρια

Μοιράζουν πάντα τα λάθος χέρια

Οι πρόχειροι φεύγουνε μ' άδεια χέρια

Δεν πίνω, φοβάμαι την παρενέργεια

Τα 'κανα χάλια, μα τα 'γραψα τέλεια

[Chorus: dPans]

Ήπια χάπια αϋπνίας

Είμαι ξύπνιος μετά βίας

Με κυνηγάνε δύο ΔΙΑΣ

Πειραιώς και Κηφισίας

[Verse 2: dPans]

Μάτια μισάνοιχτα, περασμένα μεσάνυχτα

Johnny και xannie bars στα μπυροχάδικα

Πάτησα το γκάζι, κι όπου πάει

Στα μούτρα ο αέρας με φυσάει

Πάντα η Παναγιά να με φυλάει

Τ' άνοιξα στο Highway high (Yeah)

Έλα να με τελειώσεις, MMD, έχω καρφώσει

Τα 'πια όλα, έχω μαγκώσει

Δεν υπάρχει λόγος πια να ζω μονάχος

Κάτω από τη κάρτα τώρα σπάει ο βράχος (Yeah)

[Chorus: dPans]

Ήπια χάπια αϋπνίας

Είμαι ξύπνιος μετά βίας

Με κυνηγάνε δύο ΔΙΑΣ

Πειραιώς και Κηφισίας

Ήπια χάπια αϋπνίας

Είμαι ξύπνιος μετά βίας

Με κυνηγάνε δύο ΔΙΑΣ

Πειραιώς και Κηφισίας