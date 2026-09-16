Άλμπουμ

ZERO2HERO

Solmeister

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
    Mona Lisa
    Σεξάκι
    Πουτάνα
    Alios
    Fifa
    Npc
    Maria3
    Mamiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Sahara
    Paradiso
    Ζήλια
    Ξαζος
    Xanax
    Julia
    Coblex
    Ομαμά
    Ρόζα
    Yana
    Κου;
    Γκούτσι γυαλιά
    Ρεμάλι
    France
    Ούλι
    Deal
    X tribute
    Μανίκι
    Party
    Ώρα
    Summer Love
    I Love Berati
    Apsu
    Pinokio
    Πουσταρια
    Hip Hop
    Lufta
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Παρωδία εξωφύλλου περιοδικού με δύο άνδρες σε στυλ δεκαετίας του 2000 και έντονα γραφικά.
2026
Tony Hawk’s Pro Skater 3
Ασπρόμαυρο κοντινό πλάνο ματιού με έντονη σκίαση και την επιγραφή ΝΥΧΙΕΣ
2026
Νύχτες
Ασπρόμαυρη σιλουέτα παιδιού μπροστά από έντονο φωτεινό ορθογώνιο πλαίσιο
2026
Χρονομηχανή
Ασπρόμαυρη φωτογραφία νυχτερινού τοπίου με αστραπή και επιγραφή SOLMEISTER
2025
Το Μέρος Που Οι Άγγελοι Πέφτουν
2025
2 FAST 2 FURIOUS
Ομάδα νέων ποζάρει χαμογελαστή δίπλα σε πίτα με το λογότυπο American Pie
2025
Αμερικανική Πίτα