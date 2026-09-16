Άλμπουμ

20

Σταβέντο

Κυκλοφόρησε το 2020
Λίστα Τραγουδιών
    Φοβάμαι Την Αλήθεια
    Αγάπη Φωτιά
    Όσο Γυρίζει Η Γη
    Φύσα Δυνατά
    Εποχές
    Κόκκινα Γυαλιά
    Είμαστε Ένα
    Το Τέλος Ήτανε Κακό
    Εγώ Είμαι Εσύ
    Σαββάτο Απόγευμα
    Πέφτω
    Γυρνώ Την Ρόδα Μου
    Αυτό Που Θέλω
    Δύο Μέρες Μόνο
    Μαζί
    Pou Eisai – Sono Gia Solo
    Prosopika – Emigre Mix
    Είμαστε Μαζί
    Τα Μεγαλύτερα Ταξίδια
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο του τραγουδιού «10 Lexeis» από τους Stavento με άνδρα σε μαύρο φόντο.
2026
10 Λέξεις
Εξώφυλλο μουσικού single με εικονογράφηση κόκκινου λουλουδιού σε μαύρο φόντο
2025
Για σένα που λατρεύω
Εξώφυλλο μουσικού single με σιλουέτες δύο ανδρών σε γκρι φόντο και τον τίτλο MONOMAXOI.
2025
Μονομάχοι
Κολλάζ εξωφύλλου με έναν άνδρα με μούσι και μια γυναίκα με γυαλιά ηλίου και τίτλο Stavento x Lila.
2024
Χειρονομίδα
Εξώφυλλο τραγουδιού με έναν άνδρα και μια γυναίκα σε pop art στυλ.
2024
Πριν Σε Γνωρίσω (Τα Κακώς Κείμενα)
Ο τραγουδιστής των Stavento ξαπλωμένος δίπλα σε έναν σκύλο για το εξώφυλλο «Για Σένα».
2024
Για Σένα