Άλμπουμ

Irthe I Monaxia

Θέμης Αδαμαντίδης

Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
    Ήρθε Η Μοναξιά
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Άνδρας τραγουδιστής με μαύρο πουκάμισο σε εξώφυλλο τραγουδιού
2026
Mono Apo Ekdikisi
Εξώφυλλο τραγουδιού με δύο άνδρες δίπλα στη θάλασσα κατά το ηλιοβασίλεμα, με τίτλο «12 Τσιγάρα».
2026
12 Tsigara
Ασπρόμαυρο καλλιτεχνικό σκίτσο άνδρα που καπνίζει τσιγάρο με τίτλο Επιβολές
2026
Epivoles
Πορτρέτο άνδρα με μαύρο πουκάμισο σε σκούρο μπλε φόντο με τίτλο τραγουδιού.
2026
Steile Thee
Εξώφυλλο μουσικής κυκλοφορίας με σκηνή νυχτερινού κέντρου και πανέρια με λουλούδια
2025
Ma Pou Na Pao (Live Edition)
Άνδρας τραγουδιστής με λευκό σακάκι και μαύρο πέτο σε σκοτεινό στούντιο.
2025
I Teleftea Alithia