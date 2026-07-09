Θέμης Αδαμαντίδης Βιογραφικό

Ο Ευθύμιος (Θέμης) Αδαμαντίδης, γεννημένος στις 28 Σεπτεμβρίου 1957 στην ιστορική συνοικία της Καισαριανής, αποτελεί ένα από τα πιο βαριά ονόματα στο ελληνικό λαϊκό και ελαφρολαϊκό πεντάγραμμο. Τα πρώτα, παιδικά του χρόνια δεν τα πέρασε εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, αλλά σημαδεύτηκαν από την εμπειρία της ξενιτιάς. Η οικογένειά του μετανάστευσε το 1964 στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νοτίου Αφρικής, αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο. Η παραμονή τους εκεί διήρκεσε μέχρι το 1972, χρονιά που επέστρεψαν στα πάτρια εδάφη και ο νεαρός τότε καλλιτέχνης ήρθε σε ουσιαστική επαφή με τον κόσμο της νυχτερινής διασκέδασης.

Σε ηλικία μόλις δεκαπέντε ετών, ο Θέμης ξεκίνησε να εμφανίζεται επαγγελματικά στα γραφικά, γεμάτα ιστορία μαγαζιά της Πλάκας. Το πρώτο του καλλιτεχνικό βήμα έγινε στο κέντρο «Οι ρεμπέτες», όπου βρέθηκε να τραγουδάει δίπλα σε θρύλους του ρεμπέτικου, όπως η Άννα Χρυσάφη και ο Σπύρος Ξανθόπουλος. Αργότερα, στο κέντρο «Μινόρε» που βρισκόταν στον Καρέα, ο ταλαντούχος τραγουδιστής ερμήνευε αποκλειστικά τα αθάνατα τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη. Το μέταλλο της φωνής του και το ερμηνευτικό του πάθος ήταν τόσο εντυπωσιακά, που ο ίδιος ο Στέλιος Καζαντζίδης τον εκτίμησε απεριόριστα, τον θεωρούσε ως τον φυσικό του διάδοχο και, τελικά, έγινε κουμπάρος του. Ο δρόμος της μετανάστευσης άνοιξε ξανά για εκείνον το 1977, όταν αποφάσισε να φύγει για τη Σουηδία, όπου μέχρι το 1980 τραγουδούσε σε ελληνικά κέντρα, κρατώντας ζωντανή τη φλόγα της ελληνικής μουσικής για την ομογένεια.

Η καθοριστική ανατροπή στην καριέρα του σημειώθηκε κατά τη διάρκεια διακοπών του στην Ελλάδα, όταν η γιαγιά του πήρε μια πρωτοβουλία που έμελλε να αλλάξει τη ζωή του. Χωρίς να τον ρωτήσει, τον δήλωσε στην ιστορική τηλεοπτική εκπομπή «Να η ευκαιρία» της ΕΡΤ. Εκεί, ο νεαρός καλλιτέχνης ερμήνευσε συγκλονιστικά το τραγούδι «Θα με θυμηθείς», σε στίχους του σπουδαίου Πυθαγόρα και μουσική του Γιάννη Σπανού. Αποσπώντας το πρώτο βραβείο, μάγεψε την κριτική επιτροπή και άνοιξε διάπλατα τις πόρτες της δισκογραφίας. Με προτάσεις από μεγάλες εταιρείες όπως η Columbia, η Lyra και η Minos να τον διεκδικούν, επέστρεψε μόνιμα στην πατρίδα και υπέγραψε με την Columbia. Οι ζωντανές του εμφανίσεις ξεκίνησαν δυναμικά στον «Μικρό Διογένη» στη Λεωφόρο Συγγρού, ενώ ακολούθησαν ιστορικές συνεργασίες με ιερά τέρατα της εποχής, όπως η Βίκυ Μοσχολιού, ο Γιώργος Ζαμπέτας και ο Σταμάτης Κόκοτας. Το 1980, ο πρώτος του προσωπικός δίσκος με τίτλο «Αγάπησέ με» έκανε θραύση, σημειώνοντας τεράστιο αριθμό πωλήσεων και γινόμενος γρήγορα χρυσός.

Η δισκογραφία του είναι πλούσια και γεμάτη επιτυχίες. Τραγούδια όπως τα «Βοήθεια Φίλοι Μου», «Ηθοποιός», «Σ’ Αγαπώ Πολύ», «Ρωτάω Άστρα Κι Ουρανό», «Παντού Είσαι Εσύ», «Χελιδόνι», «Το Ταξίδι», «Το Τραγούδι Της Φωτιάς» και «Το Ρολόι Δείχνει Τρεις» τον καθιέρωσαν ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές του λαϊκού ρεπερτορίου. Ξεχωριστή θέση κατέχουν και τα περίφημα ποτ πουρί του (όπως «Μα Πού Να Πάω», «Η Νύχτα Μυρίζει Γιασεμί», «Βασιλιάς», «Υπάρχω»), στα οποία αποδεικνύει την αξεπέραστη ερμηνευτική του δεινότητα.

Στη σκηνή των Mad Video Music Awards το 2018, ο Θέμης Αδαμαντίδης χάρισε στο κοινό μια ξεχωριστή στιγμή, ερμηνεύοντας τη μεγάλη του επιτυχία «Στην Καρδιά» σε ένα ιδιαίτερο ντουέτο με τις MEΛISSES και τον Χρήστο Μάστορα. Παράλληλα, το mad.gr έχει καλύψει τη δισκογραφική του πορεία, αναδεικνύοντας μεταξύ άλλων τη συνεργασία του με τον Γιώργο Τσαλίκη στο επιτυχημένο λαϊκό τραγούδι «12 Τσιγάρα».

Όσον αφορά την προσωπική του ζωή, αν και ενίοτε απασχόλησε τα μέσα, ο ίδιος προτιμούσε πάντοτε να εκφράζεται μέσα από τα τραγούδια του και την επαφή του με το κοινό. Η κληρονομιά που αφήνει είναι βαριά, όντας ένας από τους τελευταίους μεγάλους ερμηνευτές που εκφράζουν το γνήσιο, ανόθευτο λαϊκό συναίσθημα.