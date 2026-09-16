Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2014
Nikos Halkousis Non Stop Mix, Vol. 10 (DJ Mix)
Θοδωρής Φέρρης
Κυκλοφόρησε το 2014
Λίστα Τραγουδιών
Anapantita – Mixed
Δεν Θέλω Επαφή – Mixed
Καλημέρα – Μικστ
Ένα Ψέμα – Μικστ
Μη Μου Λες Να Ζω Με Αναμνήσεις – Mixed
Μην Ξαναρθείς – Μικτό
Pedio Maxis – Mixed
Ξαναγύρισες… Ε; – Μιξντ
Μηδέν – Μικς
Αχ Καρδιά Μου – Μιξντ
Το Καλό Που Σου Θέλω – Μικτό
Metaxi Mas – Mixed
Έτσι Απλά – Μιξντ
Να Μείνεις Για Πάντα – Mixed
Μείνε Δίπλα Μου – Mixed
Μη Μιλάς – Mixed
Ερωτευμένος Είμαι – Mixed
Να Της Πεις – Mixed
Os Edo – Mixed
Μια Φορά Στο Τόσο – Μικστ
Αχ! Κινδυνεύω – Μιξντ
Να Ξαμογελάσω – Μιξντ
Μη Μου Λες – Μιξντ
Έξω Γιορτή – Χαλκούσης Βέρσιον – Μιξ
Ena – Mixed
100 Φορές – Μικτό
Γεια Σένα – Μιξντ
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