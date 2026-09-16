Έτσι Απλά – Μιξντ

Έτσι απλά γίνεται η άνοιξη χειμώνας,

έτσι απλά κάθε ανάσα μοιάζει αγώνας.

Έτσι απλά δεν σε νοιάζει αν θα 'ρθει το καλοκαίρι,

έτσι απλά στο κρεβάτι μόνο τα σεντόνια διπλά.

Sabe Deus

como é fria a nossa cama

Sabe Deus

como a minha voz te chama

Só Deus sabe

como posso eu viver nessa tristeza

De saber que não vais voltar

e está a minha certeza

Έτσι απλά μια σιωπή μονάχα απλώνει,

έτσι απλά απ' την πόρτα ως το μπαλκόνι.

Έτσι απλά δεν κοιμάμαι αν δεν φέξει τις νύχτες,

έτσι απλά τίποτα δεν φέρνουν τα ρολόγια κι οι δείκτες.

Πως πονάει η αγάπη η καρδιά μονάχα ξέρει,

ότι ελπίζει, υποφέρει.

Πως πονάει η αγάπη μ' έναν ήλιο πριν τη δύση,

πλάι στο κύμα, εκεί.

Έτσι απλά γίνεται η άνοιξη χειμώνας,

έτσι απλά κάθε ανάσα μοιάζει αγώνας.

Έτσι απλά δεν σε νοιάζει αν θα 'ρθει το καλοκαίρι,

έτσι απλά στο κρεβάτι μόνο τα σεντόνια.