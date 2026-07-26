Άλμπουμ

Unplugged

Θοδωρής Φέρρης

Κυκλοφόρησε το 2021
Λίστα Τραγουδιών
    Paraskevi – Unplugged
    Μεγάλος Έρωτας – Unplugged
    Στάσου Λίγο – Ανπλάγκντ
    Σταμάτα – Άνπλαγκντ
    Πάρε Με Αγκαλιά – Unplugged
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