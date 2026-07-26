Μεγάλος Έρωτας – Unplugged

Θοδωρής Φέρρης

Από το Άλμπουμ Unplugged που κυκλοφόρησε το 2021
Στίχοι

Δεν έχουν προστεθεί στίχοι για αυτό το τραγούδι.

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