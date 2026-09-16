Άλμπουμ

Kardia Mou Ego

Θωμαή Απέργη

Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
    Καρδιά Μου Εγώ
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο τραγουδιού με γυναίκα που ακουμπά σε γυάλινη επιφάνεια με αντανάκλαση.
2025
Down By The Moon
Χαμογελαστή γυναίκα με μακριά σγουρά μαλλιά σε εξώφυλλο μουσικού single
2024
Stin Akri Tis Gis
Εξώφυλλο single με τραγουδίστρια με ψηλή αλογοουρά και σκούρο φόντο
2018
Daddy
Εξώφυλλο τραγουδιού με γυναίκα μελαχρινή με λευκό πουκάμισο σε εξωτερικό χώρο
2017
I Gynaika Pou Agapa
Εξώφυλλο τραγουδιού με γυναίκα τραγουδίστρια σε εξωτερικό χώρο
2017
O, Ti Agapisa Esy
Εξώφυλλο τραγουδιού με τραγουδίστρια σε κίτρινο φόντο
2015
I Pio Oraia Mou Agapi