Καρδιά Μου Εγώ
Θωμαή Απέργη
Από το Άλμπουμ Kardia Mou Ego που κυκλοφόρησε το 2022
Στίχοι
Τώρα πες μου αλήθεια τι ζητάς
Τι μου συζητάς, τι μ’ αναζητάς
Τι μου λες γι’ αγάπη κι αρρωσταίνω
Τώρα που με δάκρυα συμφωνείς
Δε γυρνά κανείς, δε θέλω πια
Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ
Στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά
Φιλιά μου εγώ, σταλιά μου εγώ
Παλιά μου εγώ, παντοτινά
Τώρα κοίτα η ώρα της ζωής
Πόσο πάει μπροστά πίσω πάμε εμείς
Τι μ’ επιθυμείς και τι μ’ αγγίζεις
Τώρα που με δάκρυα μου γελάς
Δε με ξεγελάς αφού το ξέρω πια
Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ
Στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά
Φιλιά μου εγώ, σταλιά μου εγώ
Παλιά μου εγώ, παντοτινά
Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ
Στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά
Φιλιά μου εγώ, σταλιά μου εγώ
Παλιά μου εγώ, παντοτινά
Φιλιά μου εγώ, σταλιά μου εγώ
Παλιά μου εγώ, παντοτινά
Ακούστε στο Spotify