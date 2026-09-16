Τώρα πες μου αλήθεια τι ζητάς

Τι μου συζητάς, τι μ’ αναζητάς

Τι μου λες γι’ αγάπη κι αρρωσταίνω

Τώρα που με δάκρυα συμφωνείς

Δε γυρνά κανείς, δε θέλω πια

Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ

Στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά

Φιλιά μου εγώ, σταλιά μου εγώ

Παλιά μου εγώ, παντοτινά

Τώρα κοίτα η ώρα της ζωής

Πόσο πάει μπροστά πίσω πάμε εμείς

Τι μ’ επιθυμείς και τι μ’ αγγίζεις

Τώρα που με δάκρυα μου γελάς

Δε με ξεγελάς αφού το ξέρω πια

Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ

Στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά

Φιλιά μου εγώ, σταλιά μου εγώ

Παλιά μου εγώ, παντοτινά

Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ

Στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά

Φιλιά μου εγώ, σταλιά μου εγώ

Παλιά μου εγώ, παντοτινά

Φιλιά μου εγώ, σταλιά μου εγώ

Παλιά μου εγώ, παντοτινά