Άλμπουμ

TVÅ VÄRLDAR

Toquel

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Ännu en man
    Två världar
    Somliga går
    Ensam
    South Side Story
    Värld
    Hur jag menar
    Ingen vet
    Zacapa & Cola
    Tippy Toe
    Harb
    Kall värld
    Mina tankar
    Τα μάτια μου
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Μαρμάρινη προτομή άνδρα με ρωγμές ενωμένες με χρυσό σε ανοιχτό γκρι φόντο
2026
10 (PART 2)
Μαρμάρινο κεφάλι γενειοφόρου άνδρα τοποθετημένο στο έδαφος ανάμεσα σε πέτρες.
2026
10
Κολάζ με ρολόι πολυτελείας, σπορ αυτοκίνητο, αστικό τοπίο και την επιγραφή Prezi
2025
Πρέζι
Άνδρας καθισμένος σε πολυθρόνα δωματίου να παρακολουθεί αγώνα ποδοσφαίρου στην τηλεόραση.
2025
Κακό
Εξώφυλλο τραγουδιού με δύο πολυτελή σπορ αυτοκίνητα μπροστά από λευκή έπαυλη.
2025
ΜΣΜΓ
Γραφιστικό πόστερ τύπου καταζητούμενων με δύο άνδρες σε κόκκινο φόντο
2024
ILEGAL