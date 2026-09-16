Άλμπουμ

Sta Vathi Tis Anatolis

Βασίλης Καρράς

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Στα Βάθη Της Ανατολής
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Άνδρας καθισμένος σε καρέκλα σε εξώφυλλο δίσκου με τίτλο «Πάντα Εδώ - Τα Ακυκλοφόρητα».
2026
Panta Edo
Εξώφυλλο μουσικής κυκλοφορίας με τίτλο «Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΠΑΤΡΙΔΑ» και πράσινα φυτικά μοτίβα.
2026
I Diki Mou Patrida
Εξώφυλλο μουσικής κυκλοφορίας με τίτλο «Δεν Μετανιώνω».
2025
Den Metaniono
2025
Tha Anthisoume Pali
Πορτρέτο άνδρα με σκούρο πουκάμισο σε κίτρινο φόντο και κείμενο
2024
Vasilis Karras 90’s
Εξώφυλλο τραγουδιού με νέον ζάρια και τίτλο Καθεστώς σε μπλε και μοβ φόντο τοίχου.
2024
Kathestos