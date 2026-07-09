Βασίλης Καρράς Βιογραφικό

Ο Βασίλης Καρράς, γνωστός και ως ο απόλυτος «Άρχοντας» της ελληνικής νυχτερινής διασκέδασης, υπήρξε ένας από τους δημοφιλέστερους και πιο αυθεντικούς ερμηνευτές των τελευταίων δεκαετιών στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο έκρυβε το πραγματικό του όνομα, που ήταν Βασίλειος Κεσογλίδης. Γεννήθηκε στο γραφικό Κοκκινοχώρι Καβάλας στις 12 Νοεμβρίου 1953, και έμελλε να γράψει χρυσές σελίδες στην ιστορία της εγχώριας μουσικής βιομηχανίας.

Τα πρώτα χρόνια της ζωής του χαρακτηρίστηκαν από τις δυσκολίες της εποχής, αλλά και από την άσβεστη αγάπη της οικογένειάς του. Είχε δύο αδέρφια, τον Δαμιανό και την Αναστασία. Όταν ο ίδιος ήταν μόλις δέκα ετών, η οικογένειά του πήρε τη μεγάλη απόφαση να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη, την πόλη που έγινε η δεύτερη πατρίδα του. Το 1969, σε ηλικία δεκαέξι ετών, έκανε την πρώτη του μουσική εμφάνιση στο νυχτερινό κέντρο «Πρόσφυγας» στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Εκείνη την περίοδο, το τραγούδι ήταν απλώς ένα μεγάλο πάθος, ενώ παράλληλα εργαζόταν ως μηχανικός αυτοκινήτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι εργάστηκε και στο μηχανοστάσιο του ΟΣΕ στη Θεσσαλονίκη, μια εμπειρία ζωής που αργότερα αποτυπώθηκε ανάγλυφα στο αυτοβιογραφικό τραγούδι «Εγώ αγάπη μου, εγώ».

Η καριέρα του ξεκίνησε σιγά σιγά να παίρνει τεράστιες διαστάσεις. Με τη χαρακτηριστική, βαθιά και βραχνή φωνή του, κατάφερε να μιλήσει απευθείας στην ψυχή του κοινού. Η δισκογραφία του είναι ατελείωτη, γεμάτη πλατινένιους δίσκους και επιτυχίες που έχουν αφήσει εποχή. Τραγούδια όπως τα «Μια Γυναίκα», «Καινούργιες Μέρες», «Δεν Μετανιώνω», «Χάνομαι», «Ένας Έρωτας Συμβαίνει», «Η Μοναξιά Είναι Εκδίκηση», «Με Λίγα Δανεικά», «Άκου Ρε Φίλε» και «Δρομολόγιο» έγιναν ύμνοι. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στις ζωντανές του ηχογραφήσεις, όπως τα «Μη Μ’ Αγαπάς (Live)», «Επείγον Περιστατικό (Live)» και «Μοίρασέ Τα (Live)», τα οποία μετέφεραν τον παλμό και την ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα των κέντρων όπου εμφανιζόταν. Παράλληλα, υπήρξε σπουδαίος συνθέτης και στιχουργός, γράφοντας τραγούδια τόσο για τον εαυτό του όσο και για πολλούς συναδέλφους του.

Η διαχρονική αποδοχή του Βασίλη Καρρά και η σύνδεσή του με τις νεότερες γενιές αποτυπώθηκε χαρακτηριστικά μέσα από τις εμβληματικές του εμφανίσεις στα Mad Video Music Awards. Το 2014, ανέβηκε στη σκηνή του θεσμού ερμηνεύοντας μαζί με τον Στέλιο Ρόκκο το κομμάτι «Δυο Κουβέντες Ανδρικές». Η κορύφωση, ωστόσο, ήρθε στα Mad VMA του 2019, όπου χάρισε στο κοινό ένα γεμάτο συναίσθημα flashback με το τραγούδι «Φαινόμενο». Στην ίδια διοργάνωση, η σύμπραξή του με την Έλενα Παπαρίζου στο «Άστην να λέει» και η εκρηκτική του συνάντηση με τον Κόμη Χ στο «Απ’ το Βορρά μέχρι τον Νότο» έγραψαν ιστορία. Οι συγκεκριμένες εμφανίσεις συγκαταλέγονται στα κορυφαία acts των βραβείων με τεράστια απήχηση στο YouTube —με μία μάλιστα να σπάει το φράγμα των 30 εκατομμυρίων views—, ενώ το mad.gr κάλυψε εκτενώς τόσο τα ακυκλοφόρητα τραγούδια του και τις διασκευές του (όπως στις «Κακές Συνήθειες» του Μίλτου Πασχαλίδη), όσο και τις συναυλίες-αφιερώματα προς τιμήν του.

Στην προσωπική του ζωή, υπήρξε απόλυτα σταθερός. Παντρεύτηκε το 1973 την αγαπημένη του Χριστίνα Κεσογλίδη, η οποία στάθηκε βράχος δίπλα του σε όλη του τη διαδρομή. Μαζί απέκτησαν μια κόρη, την Ειρήνη, η οποία ήταν το μεγάλο καμάρι του. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης απεβίωσε σε ηλικία 70 ετών, την παραμονή των Χριστουγέννων του 2023. Υπέστη ανακοπή καρδιάς στο Διαβαλκανικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όντας προσβεβλημένος από COVID-19, ενώ ήδη έδινε μια γενναία μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα. Η σορός του τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης στις 26 Δεκεμβρίου, και την επόμενη ημέρα κηδεύτηκε, σύμφωνα με την τελευταία του επιθυμία, στην αγαπημένη του γενέτειρα, το Κοκκινοχώρι Καβάλας.