Άλμπουμ

Afetiria

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Κυκλοφόρησε το 2015
Λίστα Τραγουδιών
    To Pontiki Kai O Aetos
    Monologos Sto Mpar
    Kainourgia Mera
    Deltio Ton 8
    Ola Sou Ta Magia
    Se Kathe Vima
    Farmaka Kai Vitamines
    Strofi
    Eleftheros Kai Monos
    Afetiria
    Oi Meres Pou Dikazoun
    Tha Pame
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