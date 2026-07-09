Βασίλης Παπακωνσταντίνου Βιογραφικό

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ευρέως γνωστός ως ο «αιώνιος έφηβος» της ελληνικής ροκ και έντεχνης σκηνής, γεννήθηκε στις 21 Ιουνίου 1950 στο χωριό Βάστα Αρκαδίας, δυτικά της Μεγαλόπολης. Έζησε στον τόπο καταγωγής του μέχρι την ηλικία των επτά ετών, όταν η οικογένειά του μετοίκησε στην Αθήνα. Οι έντονες μνήμες από τα πρώτα χρόνια της ζωής του στην επαρχία αποτυπώθηκαν αργότερα στο δημιουργικό του έργο, αποτελώντας τη βάση για το τραγούδι «Σφεντόνα».

Η επαφή του με τη μουσική ξεκίνησε στα δώδεκά του χρόνια, όταν απέκτησε την πρώτη του κιθάρα. Κατά την εφηβεία του εντάχθηκε σε ερασιτεχνικά σχήματα, ξεκινώντας με το συγκρότημα «Σταυρόλεξα». Στα πρώτα του βήματα στα νεανικά κλαμπ της εποχής, τραγουδούσε με ιταλικό στίχο, αφομοιώνοντας τις δυτικές μουσικές τάσεις πριν διαμορφώσει το προσωπικό του ύφος.

Η μετάβασή του στο ελληνικό ρεπερτόριο συντελέστηκε τη δεκαετία του 1970. Η επίσημη δισκογραφική του εκκίνηση σημειώθηκε το 1972 με τη συμμετοχή του στον δίσκο «Ελληνική Χώρα», όπου ερμήνευσε τα παραδοσιακά και λαϊκά τραγούδια «Ντιρλαντά» και «Ο Σταμούλης ο λοχίας». Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησαν και οι δύο πρώτοι προσωπικοί του δίσκοι βινυλίου 45 στροφών, σηματοδοτώντας την αρχή μιας μακροχρόνιας πορείας.

Το δισκογραφικό του έργο περιλαμβάνει κομμάτια που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεματολογίας, από κοινωνικοπολιτικούς προβληματισμούς μέχρι τον έρωτα. Ανάμεσα στα δεκάδες τραγούδια που έχει ερμηνεύσει συγκαταλέγονται ο «Κουρσάρος», η «Πρώτη Μαΐου», το «Σ’ ακολουθώ», το «Θα φύγεις μοναχή», το «Τσιφτετέλι αυτόνομων», το «Χαράματα Ομόνοια» και η «Στέλλα». Η ερμηνευτική του ευελιξία αποτυπώνεται εξίσου σε κομμάτια όπως το «Σεμπάστιαν», «Ο τρελός», το «Φοβάμαι», το «Άνοιξέ μου να κρυφτώ», το «Δεν πάει άλλο», ο «Μπαγάσας», το «Ευτυχώς» και η μελοποιημένη «Πρέβεζα». Οι ζωντανές του εμφανίσεις σε γήπεδα, ανοιχτά θέατρα και μουσικές σκηνές προσελκύουν σταθερά πολυπληθές κοινό διαφορετικών ηλικιών, καταδεικνύοντας τη διαχρονική δυναμική της σκηνικής του παρουσίας.

Σε ό,τι αφορά την προσωπική του ζωή, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου είναι παντρεμένος από το 1994 με την ηθοποιό Ελένη Ράντου. Το 1996 απέκτησαν την κόρη τους, Νικολέτα, διατηρώντας όλα αυτά τα χρόνια ένα σταθερό προφίλ μακριά από τη δημοσιότητα που δεν αφορά την τέχνη τους.

Στο αρχείο του MAD καταγράφεται η τηλεοπτική του συνάντηση με τον Θέμη Γεωργαντά στο στούντιο της εκπομπής «ΟΚ» τον Φεβρουάριο του 2000, ενώ μέσα από την ειδησεογραφία του mad.gr καλύπτονται επιλεγμένες στιγμές του, όπως η έκπληξη της Ελένης Ράντου στη σκηνή για τα 76α του γενέθλια.