Άλμπουμ

Armenia

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Κυκλοφόρησε το 1981
Λίστα Τραγουδιών
    Ματωμένο Λάβαρο
    Βρόδισαν Το Βόλια
    Θρήνος Για Τον Φέντα Κέρι
    Πληγωμένος Φέδα
    Φεδα
    Αρμένικο Χώμα
    Μίλα Μας Φέδα
    Ξύπνα Λαέ
    Bank Otoman
    Ζήτω-Ζήτω
    Έβρος Εθνομάρτυρες
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Tse (Live Ixografisi Sto Kallimarmaro)