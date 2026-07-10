Άλμπουμ

De Sikoni

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Κυκλοφόρησε το 1994
Λίστα Τραγουδιών
    Odos Ellinon
    De Sikoni
    Porto Riko
    San Na Min S’ Ehasa
    Onira Glika
    Dosame
    Parapona Stin Lina
    Kalinihta Sas
    Idiazodos
    Na Me Kratas
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