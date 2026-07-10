Άλμπουμ

Dieresi

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Κυκλοφόρησε το 1984
Λίστα Τραγουδιών
    Den Iparho
    Balada Gia Ton Gianni K.
    Gia Sena
    O Mavros Gatos
    Ase Me Na Kano Lathos
    Prin To Telos
    Legeonarios
    Ela Na Me Vris
    Bros Gremos Ke Piso Gomenes
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