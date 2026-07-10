Άλμπουμ

Fovame

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Κυκλοφόρησε το 1982
Λίστα Τραγουδιών
    O Koursaros
    Proti Maiou
    Tha Figis Monahi
    Tsifteteli Aftonomon
    Haramata Omonia
    Stella
    Sebastian
    O Trelos
    S’ Akoloutho
    Preveza
    Fovame
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Tse (Live Ixografisi Sto Kallimarmaro)