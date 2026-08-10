Άλμπουμ

Fresko Hioni

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Κυκλοφόρησε το 2004
Λίστα Τραγουδιών
    Σ’ Αγαπάω Ακόμα (Certe Cose Si Fanno)
    Κερασμένα
    Μη Φοβάσαι
    Φρέσκο Χιόνι
    God Bless America
    Οι Μέρες Που Δικάζουν
    Περνάω Απενάδι
    Κιμίσου Εσύ
    Θα Περιμένω Να Έρθεις
    Μάσκες
    Οξυγόνο
    Στο Ντόρε
    Πώς Να Σωπάσω
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