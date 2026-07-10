Άλμπουμ

Hamenes Agapes

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Κυκλοφόρησε το 2000
Λίστα Τραγουδιών
    Hamenes Agapes
    O.K.
    Den Eho Alli Ipomoni
    Pes Tou Na Pai
    Allazis
    Niotho Megali Monaxia
    Eho Anagi
    Vrexe Thee Mou
    Gia Sena
    Psema
    Papse
    Isos
    Sto Kalo Na Pas
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