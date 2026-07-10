Άλμπουμ

Heretismata

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Κυκλοφόρησε το 1987
Λίστα Τραγουδιών
    Heretismata
    O Saliagas Ki O Maliagas
    Agapao Ke Adiaforo
    Tha ‘Rtho Na Se Vro
    Tha Nikisoume
    Katarreo
    Kripsou
    Pragmatikotita
    Pare Me
    Ime Edaxi
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