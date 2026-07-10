Άλμπουμ

Horevo

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Κυκλοφόρησε το 1989
Λίστα Τραγουδιών
    Ellas
    Viktoria
    Stile Mou Minima
    Horevo
    Gia Mena Tragoudo (Crusader)
    Na Grafis Na Tilefonis
    Poses Fores
    Ohi Se Ola
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