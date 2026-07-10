Άλμπουμ

I Kaseta Tou Vasilis Papakonstadinou (Oi Kasetes Tou Melodia)

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Κυκλοφόρησε το 2019
Λίστα Τραγουδιών
    Sfedona
    Afto Pou Perimenoume
    Mikres Nothies
    Mama
    Omorfi Poli
    William George Allum
    Kapote Tha ‘Rthoun
    Oi Magkes Den Yparhoun Pia
    Mi Me Alakseis
    S’ Agapo Na Prosehis
    Na Grafis Na Tilefonis
    Eho Anagi
    Vradi Savvatou
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2025
Tha Milisoun Alloi
2025
Anamesa Sta Kokala
2025
Fovamai (Live Ixografisi Sto Kallimarmaro)
2024
Mpoum (Live Ixografisi Sto Kallimarmaro)
2024
O Stratiotis – Arniemai (Live Ixografisi Sto Kallimarmaro)
2024
Tse (Live Ixografisi Sto Kallimarmaro)