Άλμπουμ

Irodio 2005

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Κυκλοφόρησε το 2015
Λίστα Τραγουδιών
    Isagogi
    Tritos Pagosmios
    Sfedona – Live From Irodio Theatre, Athens, Greece / 2005
    S’ Agapao Akoma (Certe Cose Si Fanno)
    Mikres Nothies
    William George Allum
    I Psihes Ke I Agapes
    God Bless America
    Boum
    Fovame
    Tse
    Preveza
    Kapardina
    Eho Anagi
    Gia Mena Tragoudo (Crusader)
    Vradi Savvatou
    Ki An Ta Matia Sou
    Pare Me
    Mi Fovase
    S’ Akoloutho
    Prin To Telos
    Kripsou
    An Ise Magas
    O Mavros Gatos
    Ena Karavi
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