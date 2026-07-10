Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2015
Irodio 2005
Βασίλης Παπακωνσταντίνου
Κυκλοφόρησε το 2015
Λίστα Τραγουδιών
Isagogi
Tritos Pagosmios
Sfedona – Live From Irodio Theatre, Athens, Greece / 2005
S’ Agapao Akoma (Certe Cose Si Fanno)
Mikres Nothies
William George Allum
I Psihes Ke I Agapes
God Bless America
Boum
Fovame
Tse
Preveza
Kapardina
Eho Anagi
Gia Mena Tragoudo (Crusader)
Vradi Savvatou
Ki An Ta Matia Sou
Pare Me
Mi Fovase
S’ Akoloutho
Prin To Telos
Kripsou
An Ise Magas
O Mavros Gatos
Ena Karavi
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