Άλμπουμ

Metopiki

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Κυκλοφόρησε το 2007
Λίστα Τραγουδιών
    Na Kimithoume Agalia
    Gorgona
    Metopiki
    Apogevma Tis Kiriakis
    Kitharistas Tou Theou
    Eho Gennithi Savvato
    Pede Lepta
    Kapse Me
    Keo T’ Onoma Mou
    To Tango Tis Elenis
    Xenos
    Kokkinos Magnitis
    Signomi
    Alkool I Vrohi
    Ftes
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