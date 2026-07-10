Άλμπουμ

Mplexame

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Κυκλοφόρησε το 2019
Λίστα Τραγουδιών
    Kyriaki
    Tha Sopaino Kai Tha Xereis
    Mplexame
    Ena Paidi Zitaei Ena Podilato
    Fotia Tha Valo
    Amartolo
    Apotsigara
    Sto Dromo
    Isovitis
    As Pioume
    Se Hano
    Dromologia
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