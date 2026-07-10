Άλμπουμ

Na Me Fonaxis

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Κυκλοφόρησε το 1999
Λίστα Τραγουδιών
    Adeho
    Kala Na Pathis
    Sto Pezodromio (Babakos)
    S’ Agapo Na Prosehis
    Finikies (Ola Girizoun)
    I Agapi Pai Monahi
    Mi Milas
    Fronima Koukla Mou
    Kabardina
    Allazis
    I Skopia
    I Soupa
    Na Me Fonaxis
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