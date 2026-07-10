Άλμπουμ

O Drapetis, Vol. 2 (Tis Armonias Metanastis)

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Κυκλοφόρησε το 2015
Λίστα Τραγουδιών
    Na Eisai Ekei
    To Lavrio Fevgei
    6/12
    Stin Plateia
    Metrise Aliki Ta Skalia
    Stin Katerina – 3 Klik Aristera
    Nama
    Ti Hroma Ehei
    Eimai Apo To Aima Ego
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