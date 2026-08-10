Άλμπουμ

O Ehthros Laos (Remastered)

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Κυκλοφόρησε το 2006
Λίστα Τραγουδιών
    Αρνιεμε – Ρεμάστερντ
    Ο Αδελφός Τον Αδελφό – Remastered
    Sotiri Petroula – Remastered
    Λαχτάρισα Μια Χώρα – Remastered
    Τοῦ Χωρισμοῦ – Ρεμάστερντ
    To Simvoulio – Remastered
    Ο Εχθρός Λαός – Ρεμάστερντ
    Χορός Τραμπούκων – Α’ Χορικό – Remastered
    Όρος Τραμπούκων – Ε΄ Χωρικό – Remaster
    Χορός Τραμπούκων – Γ’ Χορικό – Remastered
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