Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2006
O Ehthros Laos (Remastered)
Βασίλης Παπακωνσταντίνου
Κυκλοφόρησε το 2006
Λίστα Τραγουδιών
Αρνιεμε – Ρεμάστερντ
Ο Αδελφός Τον Αδελφό – Remastered
Sotiri Petroula – Remastered
Λαχτάρισα Μια Χώρα – Remastered
Τοῦ Χωρισμοῦ – Ρεμάστερντ
To Simvoulio – Remastered
Ο Εχθρός Λαός – Ρεμάστερντ
Χορός Τραμπούκων – Α’ Χορικό – Remastered
Όρος Τραμπούκων – Ε΄ Χωρικό – Remaster
Χορός Τραμπούκων – Γ’ Χορικό – Remastered
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